Степанова — о завале на Спартакиаде: жизнь и здоровье дороже металла с ленточкой

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Те, кто разрешает детям соревноваться в таких условиях, и те, кто думает, что это «ничего особенного», просто не понимают, что любое такое происшествие разлетается в соцсетях и медиа. Пожалуйста, если вы не уверены, считаете, что выходить на старт небезопасно, не делайте этого! Здоровье — самое главное. Жизнь и здоровье дороже металла с ленточкой», — написала Степанова.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее сообщалось, что пострадавшая лыжница считает, что гонку на Спартакиаде нужно было отменить.