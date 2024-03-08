Сайнс из-за аппендицита пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Испанский пилот итальянской команды Ferrari Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» из-за операции по удалению аппендицита.

«У Карлоса диагностирован аппендицит, ему потребуется операция. Начиная с третьей свободной практики и до конца уик-энда Сайнса заменит резервный пилот Оливер Берман», — сообщается на странице Ferrari в соцсети X.

8 марта состоятся третья практика и квалификация, а сама гонка второго этапа чемпионата «Формулы-1» запланирована на 9 марта.

29-летний испанец почувствовал недомогание перед Гран-при. 6 марта пилот досрочно покинул мероприятие, проходившее в Джидде, и вернулся в отель, чтобы подготовиться к гонкам. Накануне Сайнс участвовал в первой сессии свободных заездов, где занял шестое место.

Ранее сообщалось, что Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» переедет на новую трассу.