В РУСАДА объяснили, почему Валиева осталась в пуле допинг-тестирования

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объяснили, почему Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование и выполнять любое требование антидопинговой организации о предоставлении информации о местонахождении до окончания спортивной карьеры или исключения из пула тестирования по решению антидопинговой организации», — цитирует пресс-службу РУСАДА РИА Новости.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву.