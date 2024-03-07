Бестемьянова: решение об исключении Валиевой из сборной России — логичное

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала исключение фигуристки Камилы Валиевой из сборной России.

«В сборной находятся люди, которые в следующем сезоне будут выступать на соревнованиях. Валиева этого сделать не сможет. Решение о её исключении — логичное. Не думаю, что это удивило и саму Валиеву», — цитирует Бестемьянову Sport24.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова пожелала Валиевой вернуться в состав сборной России.