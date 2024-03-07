RT в Telegram
Подпишись

Бестемьянова: решение об исключении Валиевой из сборной России — логичное

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала исключение фигуристки Камилы Валиевой из сборной России.

«В сборной находятся люди, которые в следующем сезоне будут выступать на соревнованиях. Валиева этого сделать не сможет. Решение о её исключении — логичное. Не думаю, что это удивило и саму Валиеву», — цитирует Бестемьянову Sport24.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова пожелала Валиевой вернуться в состав сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить