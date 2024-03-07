Костомаров: когда-то Терминатор был для меня кумиром, а теперь я вместо него

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал кумиров своего детства.

«Какие-то кумиры из кино, какие-то — из спорта, периодически всё меняется в зависимости от времени. Когда-то Терминатор для меня был кумиром, Шварц, а теперь я вместо него», — цитирует Костомарова «Чемпионат».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что тренируется минимум два часа в день.