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Медведев — о допуске российских теннисистов на ОИ в нейтральном статусе: если смогу, я буду выступать

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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Если смогу, я буду выступать. Я буду играть в одиночном и парном разряде. В Токио я получил потрясающий опыт. Вероятно, это одно из самых ярких воспоминаний в моей спортивной жизни, хотя в теннисе все склонны думать, что турниры Большого шлема важнее», — цитирует Медведева Reuters.

6 марта ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах организации.

Ранее сообщалось, что Кафельников позитивно относится к решению ITF допустить российских теннисистов к ОИ-2024.

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