МОК в ближайшее время объявит решение по участию россиян в открытии Олимпиады
«Об этом будет объявлено в ближайшее время», — приводит слова пресс-службы организации РИА Новости.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.