МОК в ближайшее время объявит решение по участию россиян в открытии Олимпиады

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что в ближайшее время объявят о решении касательно участия российских спортсменов в Олимпиаде.

«Об этом будет объявлено в ближайшее время», — приводит слова пресс-службы организации РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.