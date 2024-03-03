Слишкович: в уходе Соболева в раздевалку во время игры с «Зенитом» нет проблемы

Помощник главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что нормально отнёсся к уходу нападающего Александра Соболева в раздевалку после замены во время матча 19-го тура чемпионата России о футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Никаких конфликтов нет с этим эпизодом, прошу их не искать. Саша очень эмоциональный игрок, полностью сегодня отдался на поле, сильно помог команде», — цитирует Слишковича ТАСС.

Тренер подчеркнул, что Соболев может злиться, возможно, потому что не забил мяч противнику в принципиальном матче.

«Он живет этим, жаждет забивать голы, хочет сделать, как можно лучше. Он пришел в раздевалку, принял душ и сразу вернулся. Он сделал то, что должен на поле», — добавил Слишкович.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0. Соболев бал заменен на 72-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Михаил Игнатов.

Ранее Антон Зиньковский признался, что капитан команды Георгий Джикия всегда активно участвует в игре со скамейки запасных и на поле.