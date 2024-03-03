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Новичок «Зенита» Педро после матча со «Спартаком»: в России жесткий чемпионат

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Нападающий петербургского «Зенита» Педро после матча 19-го с московским «Спартаком» признался, что в чемпионате России довольно непросто играть.

«Я очень счастлив, что дебютировал. Игра была тяжёлая и сложная. Я буду работать дальше и буду стараться. Как только я приехал сюда, я говорил с Ренаном. Он говорил мне, что тут жёсткий чемпионат. Сейчас я в этом убедился. Это на самом деле так», — цитирует Педро «Матч ТВ».

При этом 18-летний латиноамериканец дал понять, что соотечественники помогают ему адаптироваться в России и новом чемпионате.

«Все коллеги меня поддерживают и помогают. Каждый день разговаривают со мной. У нас тут настоящее товарищество», — добавил Педро.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0. Бразилец вышел на замену на 70-й минуте игры.

Ранее Роман Зобнин заявил, что «Спартаку» не хватало Гильермо Абаскаля в матче с «Зенитом».

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