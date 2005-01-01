Noobs обыграл RevialGG на групповом этапе Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего

Завершился четвёртый день группового этапа Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего, который в эти дни проходит в Казани.

1 марта соревновались только российские команды. Noobs в Академии тенниса нанёс поражение RevialGG.

Результаты группы А: RevialGG (Россия) — Noobs (Россия) — 1:2 (0:2 симулятор, 1:0 спорт);

SaiNts (Россия) — Absolute (Россия) — 1:2 (0:2, 1:0).

Результаты группы В: Necessary (Россия) — FORZE Esports (Россия) — 1:2 (1:1, 0:1);

Pepes eSports (Россия) — MadBulls (Россия) — 1:2 (1:1, 0:1).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.