Российская команда Royal Cybersport Club не смогла выйти в полуфинал MLBB на Играх Будущего

Завершились четвертьфинальные матчи YOTA фиджитал-МОВА MLBB на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

В стадию 1/4 финала пробилась лишь одна российская команда. Royal Cybersport Club проиграла в упорном поединке коллективу из Индонезии ONIC и завершила выступление на турнире.

Результаты 1/4 финала: RRQ HOSHI (Индонезия) — Burmese Ghouls (Мьянма) — 2:0;

AP.Bren (Филиппины) — HomeBois (Малайзия) — 2:0;

Blacklist International (Филиппины) — Fire Fluxe Esports (Турция) — 0:2;

ONIC (Индонезия) — Royal Cybersport Club (Россия) — 2:1.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.