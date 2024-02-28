Овчинников: всем хочется, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионство РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в сезоне-2023/24.

«На них груз ответственности. Но и «Зенит» настроен на чемпионство. Они потратили €30 млн. Разрыв между командами небольшой. Хотелось бы мне, чтобы в этом году титул выиграл «Краснодар»? Да всем хочется!» — цитирует тренера Betonmobile.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Массимо Каррера высказался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.