RT в Telegram
Подпишись

Овчинников: всем хочется, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионство РПЛ

Короткая ссылка
Российский тренер Валерий Овчинников высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в сезоне-2023/24.
Овчинников: всем хочется, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионство РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На них груз ответственности. Но и «Зенит» настроен на чемпионство. Они потратили €30 млн. Разрыв между командами небольшой. Хотелось бы мне, чтобы в этом году титул выиграл «Краснодар»? Да всем хочется!» — цитирует тренера Betonmobile.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). 

Ранее Массимо Каррера высказался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить