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Гендиректор «ВТБ Арены»: благодаря своевременной подготовке стадион выдержит нагрузку

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Генеральный директор «ВТБ Арены» Антон Гаврилов заявил, что благодаря своевременной подготовке газон стадиона выдержит пять футбольных матчей за март.
Гендиректор «ВТБ Арены»: благодаря своевременной подготовке стадион выдержит нагрузку
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«В данный момент на «ВТБ Арене» идёт активная подготовка к возобновлению сезона РПЛ. Прежде всего это касается агрономических работ. В декабре была проведена реновация газона, которая включала срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, подсыпку нескольких тонн песка, посев газонной травы, укрытие поля теплоизолирующим полотном. На сегодняшний день благодаря погодным условиям защитное покрытие не требуется и наша агрономическая служба осуществляет полив, освещение и стрижку травы в штатном режиме», — заявил RT Гаврилов.

В марте на «ВТБ Арене» состоится пять матчей: три домашних игры «Динамо» и два матча сборной России. Тем не менее, по словам специалиста, газон выдержит нагрузку.

«Благодаря своевременной подготовке и проведению реновации с декабря по февраль наше поле выдержит такую серьёзную нагрузку. По всем характеристикам газон соответствует регламенту», — добавил Гаврилов.

Ранее главный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники стадиона при уходе за газоном.

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