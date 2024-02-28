Гендиректор «ВТБ Арены»: благодаря своевременной подготовке стадион выдержит нагрузку

Генеральный директор «ВТБ Арены» Антон Гаврилов заявил, что благодаря своевременной подготовке газон стадиона выдержит пять футбольных матчей за март.

«В данный момент на «ВТБ Арене» идёт активная подготовка к возобновлению сезона РПЛ. Прежде всего это касается агрономических работ. В декабре была проведена реновация газона, которая включала срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, подсыпку нескольких тонн песка, посев газонной травы, укрытие поля теплоизолирующим полотном. На сегодняшний день благодаря погодным условиям защитное покрытие не требуется и наша агрономическая служба осуществляет полив, освещение и стрижку травы в штатном режиме», — заявил RT Гаврилов.

В марте на «ВТБ Арене» состоится пять матчей: три домашних игры «Динамо» и два матча сборной России. Тем не менее, по словам специалиста, газон выдержит нагрузку.

«Благодаря своевременной подготовке и проведению реновации с декабря по февраль наше поле выдержит такую серьёзную нагрузку. По всем характеристикам газон соответствует регламенту», — добавил Гаврилов.

Ранее главный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники стадиона при уходе за газоном.