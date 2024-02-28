Ковальчук: у меня нет никакой травмы, не верьте злым языкам

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук опроверг слова главного тренера команды Алексея Жамнова о том, что он не готов играть в плей‑офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за микротравмы.

«Если у меня спросить, то я готов на 100%. У тренерского штаба всегда есть выбор, и это хорошо. А когда придёт шанс, то мы им воспользуемся», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Он также опроверг информацию о том, что пропустил гала-матч на Играх Будущего из-за травмы.

«Да какую травму я получил? О чём вы? Все эти злые языки пусть приходят чаще в «Мегаспорт» и смотрят наши тренировки», — добавил он.

Напомним, что 40-летний форвард пропустил матчи с нижегородским «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Плей-офф стартует в начале марта. Красно-белые получили в соперники «Северсталь».

Ранее тренер «Спартака» сообщил, что Ковальчук получил микротравму.