Ковальчук: у меня нет никакой травмы, не верьте злым языкам
- РИА Новости
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«Если у меня спросить, то я готов на 100%. У тренерского штаба всегда есть выбор, и это хорошо. А когда придёт шанс, то мы им воспользуемся», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».
Он также опроверг информацию о том, что пропустил гала-матч на Играх Будущего из-за травмы.
«Да какую травму я получил? О чём вы? Все эти злые языки пусть приходят чаще в «Мегаспорт» и смотрят наши тренировки», — добавил он.
Напомним, что 40-летний форвард пропустил матчи с нижегородским «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Плей-офф стартует в начале марта. Красно-белые получили в соперники «Северсталь».
Ранее тренер «Спартака» сообщил, что Ковальчук получил микротравму.