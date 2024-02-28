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Агроном «Ростех Арены»: высокая влажность и бесконечные дожди в Калининграде мешают вырастить хороший газон

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Главный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники стадиона при уходе за газоном.
Агроном «Ростех Арены»: высокая влажность и бесконечные дожди в Калининграде мешают вырастить хороший газон
  • РИА Новости

«У многих складывается стереотип, что в Калининграде невероятно тепло, и агрономам комфортно работать тут круглый год. На самом деле у нас есть своя специфика: это высокая влажность и бесконечные дожди. Зачастую это только мешает выполнять работу. Не стоит сбрасывать со счетов и резкие перепады температур: это может быть опасно для газона, особенно молодого. Для защиты покрытия в подобных условиях мы применяли несколько видов укрывных материалов. 

Очень важно отслеживать температурные показатели: я ежедневно выхожу с влагомером, термометром. У нас даже есть локальная шутка, связанная с изменчивостью погоды в городе: «Если вам не нравится погода в Калининграде, то подождите 15 минут». 16 февраля у нас гостила инспекция Российской премьер-лиги, которая оценивала качество газона по основным критериям: густота травяного покрова, прочность дернины на разрыв, плотность игровой поверхности и температура. Все показатели были в норме, и, согласно акту оценки фактического состояния игровой поверхности поля, стадион «Ростех Арена» готов к возобновлению чемпионата», — заявила RT Воробей.

Ранее Воробей рассказала о мероприятиях, которые были проведены на стадионе при подготовке к возобновлению сезона в РПЛ.

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