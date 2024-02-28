Хачанов: Дубай — это Москва на море, в ОАЭ очень много россиян

Российский теннисист Карен Хачанов сравнил жизнь в Дубае (ОАЭ) и Москве, а также объяснил причину своего отъезда из столицы России.

«Что же касается разницы между, я ощущаю так: Дубай — это Москва на море. Сейчас здесь много россиян и русскоговорящих. Это давно стало местом, куда все русские ехали из Казахстана и стран СНГ. Мне здесь комфортно», — цитирует Хачанова ТАСС.

Он также объяснил, почему больше не тренируется в Москве. По его словам, из-за погоды теннисисты по восемь месяцев в году проводят в зале, а за границей можно играть на открытом корте круглый год.

Ранее Хачанов заявил, что хотел бы завоевать золото Олимпиады.