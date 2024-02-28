Романцев: Арсен Захарян, не обращай внимания на диванных аналитиков!

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев обратился к российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

«Смена команды — всегда риск. А переход в зарубежный клуб — риск вдвойне. Особенно для молодого игрока. Захарян из таких. Сейчас он проходит самый сложный этап освоения в новом коллективе, который живёт по своим игровым законам. Рецепт здесь один — работа и терпение», — цитирует тренера «СЭ».

Он добавил, что есть хороший пример в лице Александра Головина. По словам тренера, сейчас на подходе также Алексей Миранчук.

«Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря!» — отметил он.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Мальорке» и не смог выйти в финал Кубка Испании.