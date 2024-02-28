В Тюменской области открыли первый фиджитал-центр

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии первого в регионе фиджитал-центра.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«Александр Моор открыл первый в Тюменской области фиджитал-центр. Спортивный объект нового поколения расположен на набережной Туры, в районе моста Влюблённых», — говорится в сообщении.

В тюменском фиджитал-центре будет две отдельные зоны — спортивная и цифровая.

При подготовке к турнирам спортсмены смогут пользоваться игровыми компьютерами, приставками и очками виртуальной реальности. На территории комплекса также есть скейт-парк и памп-трек.

Как уточняет nashgorod.ru, оборудование для тюменского фиджитал-центра поставит компания из Москвы. Согласно тендеру, опубликованному на портале Госзакупок, начальная цена контракта — 6,9 млн рублей.