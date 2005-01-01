Новозеландский скейтбордист назвал Игры Будущего удивительным опытом

Участник соревнований по фиджитал-скейтбордингу из Новой Зеландии Никсон Коди Осборн высоко оценил организацию Игр Будущего в Казани.

«Это один из самых удивительных опытов в моей жизни, и я очень рад быть здесь. Для меня это первый турнир в фиджитал-формате. Уже сейчас могу сказать, что точно хотел бы участвовать ещё раз, был бы счастлив вернуться сюда», — цитирует Осборна ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее участник Игр Будущего из Камеруна заявил, что концепция турнира хорошо организована.









































