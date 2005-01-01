xGod обыграла HOTU и вышла в финал CS 2 + лазертаг на Играх Будущего

Завершился этап полуфинала CS 2 + лазертаг в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

В полуфинал пробились лишь российские команды. xGod нанесла поражение HOTU, а Looking For 0rg переиграла LoveKazan. Обе игры развивались по схожему сценарию, за компьютерами победитель не был выявлен. Судьба матчей решилась в павильоне на поле боя.

Результаты полуфиналов: HOTU (Россия) — xGod (Россия) — 1:2 (1:1 симулятор, 0:1 спорт), LoveKazan (Россия) — Looking For 0rg (Россия) — 1:2 (1:1, 0:1).

Ранее игрок камерунской команды по фиджитал-футболу Team CMR Эйонг Таканг заявил, что Игры Будущего в Казани организованы на самом высоком уровне.





