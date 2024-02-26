Песков: посещение Путиным матча Россия — Сербия зависит от его рабочего графика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное посещение Владимиром Путиным товарищеских матчей сборной России по футболу.

«Ещё не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, всё будет зависеть от рабочего графика», — цитирует Пескова РИА Новости.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Непомнящий заявил, что матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола.