Песков: посещение Путиным матча Россия — Сербия зависит от его рабочего графика
«Ещё не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, всё будет зависеть от рабочего графика», — цитирует Пескова РИА Новости.
21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Валерий Непомнящий заявил, что матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола.