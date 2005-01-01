Donstu Esports разгромила Rare Atom на групповом этапе в CS 2 + лазертаг на Играх Будущего

Завершился третий день группового этапа CS 2 + лазертаг в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

Российская команда Donstu Esports нанесла разгромное поражение Rare Atom из Китая. Спортсмены из России не оставили камня на камне от соперников за компьютерами, а потом закрепили победу в павильоне на поле боя.

Группа А: Looking For 0rg (Россия) — Ramboot R10 (Испания) — 2:1 (2:0 симулятор, 0:1 спорт);

Zero Tenacity (Босния и Герцеговина) — HOTU (Россия) — 1:2 (1:1, 0:1).

Группа В: Xgod (Россия) — LoveKazan (Россия) — 1:2 (0:2, 1:0);

Rare Atom (Китай) — Donstu Esports (Россия) — 0:3 (0:2, 0:1).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.























