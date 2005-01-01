Участник битвы роботов из Эквадора хочет принять участие в следующих Играх Будущего

Капитан эквадорский команды Jungle Demons, участник турнира «Битва роботов» Марсело Ортис признался, что хотел бы обязательно ещё раз выступить на Играх Будущего.

«Мне здесь безумно нравится, меня охватывают очень необычные эмоции, в которых я даже не могу разобраться. Организация турнира на высшем уровне. Уже жду следующих Игр Будущего, чтобы принять в них участие», — цитирует Ортиса ТАСС.

Киберспортсмен признался, что ему очень понравилось в России.

«Мы уже знали многое об этой стране, но только здесь смогли проникнуться и узнать все особенности культуры, менталитета людей», — добавил Ортис.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный высказался об Играх Будущего.