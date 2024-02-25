Ройвал победил Морено решением судей в главном бою UFC Fight Night 237

Американский боец Брэндон Ройвал одержал победу над мексиканцем Брэндоном Морено в наилегчайшем весе в рамках главного поединка турнира UFC Fight Night 237 в Мехико (Мексика).