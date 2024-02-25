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Ройвал победил Морено решением судей в главном бою UFC Fight Night 237

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Американский боец Брэндон Ройвал одержал победу над мексиканцем Брэндоном Морено в наилегчайшем весе в рамках главного поединка турнира UFC Fight Night 237 в Мехико (Мексика).

После полного пятираундового боя победу раздельным решением судей одержал представитель США — 48—47, 46—49, 48—47.

Для Морено это поражение стало вторым подряд.

Ранее сообщалось, что Ортега победил сабмишеном Родригеса на UFC Fight Night 237.

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