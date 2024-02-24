Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству сезонов с 60 очками
Встреча в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:2.
Для Капризова эта передача стала 60 (24 + 36) очком в сезоне.
По информации StatsCentre в социальных сетях, россиянин в третий раз набрал 60 и более очков за «Миннесоту» и вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с Микко Койву. Возглавляет список Мариан Габорик.
Ранее шайба Воронкова не помогла «Коламбусу» победить «Баффало» в матче НХЛ.