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Тарасов — о поражении от «Баффало»: это расстраивает

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Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов прокомментировал поражение от «Баффало Сейбрз».

«Это расстраивает. Неважно, как ты играешь. Главное — результат, а сегодня он был не так хорош», — приводит слова Тарасова официальный сайт НХЛ.

Встреча в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд Арены» завершилась со счётом 2:1.

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился забитой шайбой. Форвард Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов отличились результативной передачей. Голкипер Даниил Тарасов отразил 36 бросков из 38.

Ранее передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ.

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