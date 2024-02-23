Камоцци поддержал решение «Спартака» не продлевать контракт с Мозесом

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает правильным решение не предлагать новый контракт полузащитнику Виктору Мозесу.

«Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в своё время, когда был в лучшей форме», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

33-летний нигерийский защитник в сезоне-2023/24 в 12 матчах забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Его контракт заканчивается летом 2024 года.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Мозес не смог по-настоящему влиться в состав красно-белых.











