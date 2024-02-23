Камоцци поддержал решение «Спартака» не продлевать контракт с Мозесом
«Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в своё время, когда был в лучшей форме», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
33-летний нигерийский защитник в сезоне-2023/24 в 12 матчах забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Его контракт заканчивается летом 2024 года.
«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Мозес не смог по-настоящему влиться в состав красно-белых.