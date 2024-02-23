RT в Telegram
Подпишись

Камоцци поддержал решение «Спартака» не продлевать контракт с Мозесом

Короткая ссылка
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает правильным решение не предлагать новый контракт полузащитнику Виктору Мозесу.

«Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в своё время, когда был в лучшей форме», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

33-летний нигерийский защитник в сезоне-2023/24 в 12 матчах забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Его контракт заканчивается летом 2024 года.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Мозес не смог по-настоящему влиться в состав красно-белых.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить