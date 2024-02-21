Журова — о поддержке Валиевой: у Путина есть такое свойство, настоящий мужчина
«Таким жестом он хотел поддержать её. Владимир Владимирович же ездит по стране, видит все эти плакаты в её поддержку. У Путина есть свойство такое — поддерживать женщин в трудную минуту. Настоящий мужчина», — заявила Журова «Матч ТВ».
21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира «Игры Будущего», во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала очень важной поддержку Валиевой со стороны Путина.