Журова — о поддержке Валиевой: у Путина есть такое свойство, настоящий мужчина

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на поддержку Камилы Валиевой со стороны президента РФ Владимира Путина.

«Таким жестом он хотел поддержать её. Владимир Владимирович же ездит по стране, видит все эти плакаты в её поддержку. У Путина есть свойство такое — поддерживать женщин в трудную минуту. Настоящий мужчина», — заявила Журова «Матч ТВ».

21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира «Игры Будущего», во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала очень важной поддержку Валиевой со стороны Путина.