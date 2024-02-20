Хиддинк: российские клубы точно не вернутся в еврокубки в ближайшие пять лет

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказал мнение, когда российские клубы вернутся на международную арену.

«Я не знаю, когда российские клубы вернут в еврокубки. Думаю, это точно не произойдёт в ближайшие пять лет. Все понимают причины», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Евгений Бушманов заявил, что все российские легионеры должны сыграть против Сербии и Парагвая.