Медина назвал товарищеский матч между Россией и Парагваем особенным
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«Стараюсь настраиваться так на каждый матч. Конечно, эта встреча с Россией будет особенной, потому что у нас там играют несколько партнёров по команде. Мы шутили, что если выйдем в составе, то постараемся сделать всё для победы, постараемся также отдать все силы нашей сборной», — приводит слова Медины «Спорт-Экспресс».
Матч России с Парагваем состоится 25 марта на «ВТБ Арене».
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме.