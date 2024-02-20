Медина назвал товарищеский матч между Россией и Парагваем особенным

Полузащитник «Спартака» и сборной Парагвая Хесус Медина поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

«Стараюсь настраиваться так на каждый матч. Конечно, эта встреча с Россией будет особенной, потому что у нас там играют несколько партнёров по команде. Мы шутили, что если выйдем в составе, то постараемся сделать всё для победы, постараемся также отдать все силы нашей сборной», — приводит слова Медины «Спорт-Экспресс».

Матч России с Парагваем состоится 25 марта на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме.