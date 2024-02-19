Павлюченкова вернулась в топ-25 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 13-ю строчку. Людмила Самсонова осталась на 15-й позиции. Екатерина Александрова поднялась на 17-е место.

В топ-25 вернулась Анастасия Павлюченкова (24-е место). Мирра Андреева потеряла пять позиций и теперь находится на 38-й строчке.

Лидер рейтинга — полька Ига Свёнтек. На второй позиции белоруска Арина Соболенко. Третья — американка Кори Гауфф.

Ранее Андреева проиграла в первом круге на турнире в Дубае.