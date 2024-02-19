Главный тренер СКА: за счёт наших удалений «Торпедо» вернулось в игру

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает заслуженной победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хорошее начало игры, доминировали на сто процентов, соперник даже не доезжал до ворот. Дальше долго играли в меньшинстве, непозволительно столько удаляться. За счет нашего меньшинства соперник вернулся в игру», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

По его словам, члены тренерского штаба во втором периоде поговорили серьезно со своими подопечными.

«Решили, что нам нужно вытащить эту игру. Низкий поклон каждому игроку, забили голы. Только честный труд, только так можно побеждать», — добавил Ротенберг.

Коллектив из Санкт-Петербурга в домашнем матче уступал нижегородской команде со счётом 1:3, но в итоге одержал волевую победу (4:3).

СКА (93 очка) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (74) занимает шестое место. Обе команды обеспечили себе место в плей-офф, который начнется в начале марта.

Ранее сообщалось, что определились все участники Кубка Гагарина от Западной конференции.