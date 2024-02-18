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Гладилин: Бонгонде и Медине будет непросто пробиться в основной состав «Спартака»

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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающему Тео Бонгонде и полузащитнику Хесусу Медине пока не гарантировано место в основном составе красно-белых.

«Бонгонда и Медина — футболисты одного уровня. Кого-то выделять я бы не стал. Им будет очень тяжело пробиться в основной состав. На позиции правого нападающего очень хорошо играют российские футболисты. К тому же в хорошей форме Промес, он там может сыграть», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

26-летний Медина в 13 матчах сезона-2023/24 забил два мяча. В активе 28-летнего Бонгонды в 16 играх четыре гола.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран заявил, что его совсем не радуют конфликты в московском «Спартаке».

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