Коростелёв: хотелось собрать полный комплект медалей, не хватило двух десятых
- РИА Новости
«Хотелось полный комплект добрать. Чуть-чуть не хватило — две десятых. В целом нормальный результат, первыми двумя гонками остался недоволен», — цитирует лыжника «Матч ТВ».
17 февраля Александр Большунов выиграл марафон в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших. Результат россиянина — 2:17.12,1.
Вторым финишировал Сергей Ардашев с отставанием 0,4. Третий — Коростелёв (+0,7). Савелий завоевал две бронзы и золото на Спартакиаде.
Ранее Большунов рассказал, что Спартакиада для него прошла на одном дыхании.