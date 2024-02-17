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Коростелёв: хотелось собрать полный комплект медалей, не хватило двух десятых

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Лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал третье месте в марафоне на 50 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Коростелёв: хотелось собрать полный комплект медалей, не хватило двух десятых
  • РИА Новости

«Хотелось полный комплект добрать. Чуть-чуть не хватило — две десятых. В целом нормальный результат, первыми двумя гонками остался недоволен», — цитирует лыжника «Матч ТВ».

17 февраля Александр Большунов выиграл марафон в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших. Результат россиянина — 2:17.12,1.

Вторым финишировал Сергей Ардашев с отставанием 0,4. Третий — Коростелёв (+0,7). Савелий завоевал две бронзы и золото на Спартакиаде.

Ранее Большунов рассказал, что Спартакиада для него прошла на одном дыхании.

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