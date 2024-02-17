Пономарёв: Промес знает, что его не экстрадируют из России, он даже нервничать не будет

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«На «Спартак» ситуация с Промесом никак не повлияет. Плевать ему на всех. Он, что, будет нервничать из-за этого, что ли? Он знает, что его не экстрадируют никуда», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали игроку.

Ранее Виталий Милонов заявил, что Промеса не надо выдавать, русские своих не сдают.