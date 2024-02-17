Милонов: Промеса не надо выдавать, русские своих не сдают

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Есть клуб, есть их служба безопасности, они вполне могут проверить, насколько претензии к Промесу обоснованны. А претензии серьёзные. Но учитывая, что он играет в российском клубе, тут может быть всякое. Я бы не стал так этим голландцам доверять, они сами по себе наркоманы уже давным-давно», — цитирует Милонова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что был бы рад, если бы данные обвинения в отношении футболиста не подтвердились.

«Выдавать его точно не надо. Хрена им голландского лысого, а не футболиста. Хоть он и из «Спартака», но всё равно не надо. Русские своих не сдают», — добавил Милонов.

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Роберт Малевич и Софья Хов, адвокаты Промеса, заявили, что нападающий московского «Спартака» продолжит добиваться в суде оправдательного приговора.