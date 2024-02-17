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Клопп: буду удивлён, если Мбаппе перейдёт в «Ливерпуль»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в английский клуб.
Клопп: буду удивлён, если Мбаппе перейдёт в «Ливерпуль»
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Я не понимаю, почему пресса связывает Мбаппе с «Ливерпулем». Я буду удивлён, если этот трансфер состоится, но я сейчас не вовлечён в эту ситуацию», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Мбаппе забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

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