Клопп: буду удивлён, если Мбаппе перейдёт в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в английский клуб.

«Я не понимаю, почему пресса связывает Мбаппе с «Ливерпулем». Я буду удивлён, если этот трансфер состоится, но я сейчас не вовлечён в эту ситуацию», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Мбаппе забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом».