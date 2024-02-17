Уилкшир — о ситуации Джикии в «Спартаке»: футболист не должен диктовать свои правила
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Джикия? Во-первых, я считаю, что тренер всегда должен контролировать ситуацию, а футболист не должен диктовать свои правила. Во-вторых, мне нет вообще никакого дела до «Спартака», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».
Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.
После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.