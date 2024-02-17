Уилкшир — о ситуации Джикии в «Спартаке»: футболист не должен диктовать свои правила

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о ситуации касательно футболиста «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия? Во-первых, я считаю, что тренер всегда должен контролировать ситуацию, а футболист не должен диктовать свои правила. Во-вторых, мне нет вообще никакого дела до «Спартака», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.