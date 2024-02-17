Тренер «Каролины»: Кочетков сделал несколько действительно важных сейвов в начале матча

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре голкипера Петра Кочеткова в матче с «Аризона Койотс».

«Мы очень хорошо начали, на что было приятно смотреть. Наш вратарь тоже сыграл здорово. Кочетков сделал несколько действительно важных сейвов в начале. Главное — мы отлично начали, в этом вся разница», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролина Харрикейнз».

Встреча в Темпе (США) завершилась со счётом 5:1.

Кочетков отразил 30 бросков по своим воротам. По итогам игры он был признан третьей звездой матча.

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