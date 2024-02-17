Горбунов: партнёры по команде завидуют, потому что живу на сборах и стартах с женой

Победитель лыжной эстафеты на Спартакиаде сильнейших в составе сборной Татарстана Иван Горбунов заявил, что ему в процессе восстановления очень помогает супруга Лидия.

«Отвлечься и восстановить голову мне гораздо легче, чем другим, потому что мы с моей женой Лидией тренируемся в одной группе. Мы всегда живём вместе на сборах, нам это очень помогает, — цитирует Горбунова «Матч ТВ». — Да, некоторые даже не скрывают, что завидуют. Я их понимаю».

Лидия вместе с Иваном занимается в группе Олега Перевозчикова. Спартакиада проходит с 8 по 18 февраля.

Ранее Горбунов заявил, что стагнация в российских лыжах не наступит, пока есть Александр Большунов.