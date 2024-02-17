Горбунов: партнёры по команде завидуют, потому что живу на сборах и стартах с женой
«Отвлечься и восстановить голову мне гораздо легче, чем другим, потому что мы с моей женой Лидией тренируемся в одной группе. Мы всегда живём вместе на сборах, нам это очень помогает, — цитирует Горбунова «Матч ТВ». — Да, некоторые даже не скрывают, что завидуют. Я их понимаю».
Лидия вместе с Иваном занимается в группе Олега Перевозчикова. Спартакиада проходит с 8 по 18 февраля.
Ранее Горбунов заявил, что стагнация в российских лыжах не наступит, пока есть Александр Большунов.