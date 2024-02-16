«Зенит» исключил защитника Кругового из заявки на текущий сезон РПЛ

Защитник Данил Круговой больше не сыграет за петербургский «Зенит» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

Клуб из Санкт-Петербурга убрал из заявки игрока 14 февраля, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

25-летний Круговой подписал контракт с московским клубом до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.





