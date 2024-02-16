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Юров: нужно добавить в следующем сезоне и потом уже думать об НХЛ

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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров заявил, что все его мысли сейчас только об игре в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Юров: нужно добавить в следующем сезоне и потом уже думать об НХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Недавно появилась новость, что ты продлеваешь контракт с «Магниткой». Что было ключевым в решении? Наверное, то, что сыграл здесь только один полный сезон. Впереди всё самое главное и интересное. Нужно добавить в следующем сезоне и потом уже думать: ехать или нет», — цитирует Юрова «Спорт-Экспресс».

20-летний хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2022 году под общим 24-м номером.

Юров в сезоне-2023/24 в 57 матчах набрал 47 очков (21 шайба + 26 результативных передач).

Ранее сообщалось, что «Металлург» победил «Авангард», сравняв счёт за 0,01 секунды до конца третьего периода.

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