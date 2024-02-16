Грищук обыграл Крамника в блиц-матче по шахматам
- РИА Новости
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Игра в Moscow Chess Club завершилась со счётом 5,5:4,5 в пользу Грищука.
По его словам, «этот матч организовался буквально позавчера».
«Относился к матчу серьёзно — я никогда не играю хи-хи ха-ха. Владимир — один из самых выдающихся шахматистов последних десятилетий. Единственный человек, который выиграл матч у Каспарова, — это уже говорит о многом», цитирует Грищука ТАСС.
40-летний гроссмейстер является двукратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, четырёхкратным победителем командного чемпионата мира и трехкратным чемпионом мира по блицу.
Ранее гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что провёл партию с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.