Грищук обыграл Крамника в блиц-матче по шахматам

Трёхкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук нанёс поражение в товарищеском блиц-матче 14-му чемпиону мира по шахматам Владимиру Крамнику в Москве.

Игра в Moscow Chess Club завершилась со счётом 5,5:4,5 в пользу Грищука.

По его словам, «этот матч организовался буквально позавчера».

«Относился к матчу серьёзно — я никогда не играю хи-хи ха-ха. Владимир — один из самых выдающихся шахматистов последних десятилетий. Единственный человек, который выиграл матч у Каспарова, — это уже говорит о многом», цитирует Грищука ТАСС.

40-летний гроссмейстер является двукратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, четырёхкратным победителем командного чемпионата мира и трехкратным чемпионом мира по блицу.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что провёл партию с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.