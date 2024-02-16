Сихарулидзе: недостоверные публикации создают для Валиевой невыносимую атмосферу

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказал мнение, что недостоверные публикации создают для фигуристки Камилы Валиевой невыносимую атмосферу.

«Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать. И мне кажется, что поддержка эта — не фантазировать на тему Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы. А так мы создаём атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить», — цитирует Сихарулидзе РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что Валиева сможет выступать в её шоу.