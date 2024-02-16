Энрике — о возможном уходе Мбаппе: команда превыше всего
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«Я не хочу касаться темы Мбаппе до тех пор, пока не выскажутся заинтересованные стороны. Когда они выскажутся, выскажусь и я. Команда превыше всего остального, клуб и его команды превыше всего остального», — приводит слова Энрике La Source Parisienne.
15 февраля форвард заявил президенту парижан Аль-Хелаифи, что покинет летом ПСЖ на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.
Мбаппе забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов заявил, что «Реалу» не стоит подписывать контракт с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.