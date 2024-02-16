Энрике — о возможном уходе Мбаппе: команда превыше всего

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал возможный уход нападающего Килиана Мбаппе после окончания текущего сезона.

«Я не хочу касаться темы Мбаппе до тех пор, пока не выскажутся заинтересованные стороны. Когда они выскажутся, выскажусь и я. Команда превыше всего остального, клуб и его команды превыше всего остального», — приводит слова Энрике La Source Parisienne.

15 февраля форвард заявил президенту парижан Аль-Хелаифи, что покинет летом ПСЖ на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.

Мбаппе забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов заявил, что «Реалу» не стоит подписывать контракт с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.