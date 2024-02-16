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Энрике — о возможном уходе Мбаппе: команда превыше всего

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал возможный уход нападающего Килиана Мбаппе после окончания текущего сезона.
Энрике — о возможном уходе Мбаппе: команда превыше всего
  • AP
  • © Scott Heppell

«Я не хочу касаться темы Мбаппе до тех пор, пока не выскажутся заинтересованные стороны. Когда они выскажутся, выскажусь и я. Команда превыше всего остального, клуб и его команды превыше всего остального», — приводит слова Энрике La Source Parisienne.

15 февраля форвард заявил президенту парижан Аль-Хелаифи, что покинет летом ПСЖ на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.

Мбаппе забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов заявил, что «Реалу» не стоит подписывать контракт с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

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