RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: Промес имеет две недели на подачу апелляции

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может подать апелляцию касательно своего приговора.
РИА Новости: Промес имеет две недели на подачу апелляции
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы пока не получали обращения. У сторон есть две недели на подачу апелляции», — приводит слова Зейлстр РИА Новости.

16 февраля стало известно, что Промеса объявили в международный розыск.

В середине февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить