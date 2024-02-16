РИА Новости: Промес имеет две недели на подачу апелляции

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может подать апелляцию касательно своего приговора.

«Мы пока не получали обращения. У сторон есть две недели на подачу апелляции», — приводит слова Зейлстр РИА Новости.

16 февраля стало известно, что Промеса объявили в международный розыск.

В середине февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск.