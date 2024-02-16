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Команда Свердловской области победила в смешанной эстафете на Спартакиаде по биатлону

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Команда Свердловской области одержала победу в смешанной эстафете на Спартакиаде сильнейших по биатлону.
Команда Свердловской области победила в смешанной эстафете на Спартакиаде по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Команду Свердловской области представляли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кирилл Бажин, Савелий Коновалов. Они показали время 1 час 06 минут 35,9 секунды. 

Второе место заняли Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов из Московской области (+13,9). Третье — Юлия Шеллер, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров из Красноярского края (+20,8).

Ранее Васильев отметил неоценимый вклад Бессеберга в развитие международного биатлона.

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