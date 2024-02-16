Команда Свердловской области победила в смешанной эстафете на Спартакиаде по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Команду Свердловской области представляли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кирилл Бажин, Савелий Коновалов. Они показали время 1 час 06 минут 35,9 секунды.
Второе место заняли Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов из Московской области (+13,9). Третье — Юлия Шеллер, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров из Красноярского края (+20,8).
Ранее Васильев отметил неоценимый вклад Бессеберга в развитие международного биатлона.