Рыбин: Панарину очень важно стать лидером «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ
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«Можно ли сказать, что Панарин достиг лучшей формы только в 32 года? Честно сказать, он и до 30 лет играл очень прилично, но, возможно, Артемий, как хорошее вино, становится только лучше с годами. Сумеет ли он впервые в карьере набрать 100 очков за сезон в регулярном чемпионате? Судя по той динамике, которую показывает Панарин, наверное, он сможет достигнуть этой отметки как лидер команды», — сказал Рыбин RT.
Экс-хоккеист также ответил на вопрос, способен ли Панарин повести за собой «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли, учитывая его показатели в регулярном чемпионате.
«Панарину очень важно стать лидером «Рейнджерс» именно в плей-офф. Его показатели в предыдущих регулярных сезонах были неплохими, но в борьбе на вылет он потухал. Почему?
Скорости там возрастают, как и уровень борьбы, из-за того что судьи дают играть. Ему действительно необходимо проявить себя. Как мы помним, в одно время даже ходили разговоры об обмене Артемия по причине его плохих выступлений там», — добавил он.
Ранее Дементьев высказался о Панарине.