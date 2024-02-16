Рыбин: Панарину очень важно стать лидером «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который отметился ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

«Можно ли сказать, что Панарин достиг лучшей формы только в 32 года? Честно сказать, он и до 30 лет играл очень прилично, но, возможно, Артемий, как хорошее вино, становится только лучше с годами. Сумеет ли он впервые в карьере набрать 100 очков за сезон в регулярном чемпионате? Судя по той динамике, которую показывает Панарин, наверное, он сможет достигнуть этой отметки как лидер команды», — сказал Рыбин RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, способен ли Панарин повести за собой «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли, учитывая его показатели в регулярном чемпионате.

«Панарину очень важно стать лидером «Рейнджерс» именно в плей-офф. Его показатели в предыдущих регулярных сезонах были неплохими, но в борьбе на вылет он потухал. Почему?

Скорости там возрастают, как и уровень борьбы, из-за того что судьи дают играть. Ему действительно необходимо проявить себя. Как мы помним, в одно время даже ходили разговоры об обмене Артемия по причине его плохих выступлений там», — добавил он.

Ранее Дементьев высказался о Панарине.