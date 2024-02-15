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Гол Алексеева в овертайме принёс «Локомотиву» победу над ЦСКА в КХЛ

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Ярославский «Локомотив» на своём льду в овертайме нанёс поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол Алексеева в овертайме принёс «Локомотиву» победу над ЦСКА в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра завершилось со счётом 5:4 в пользу железнодорожников.

В составе проигравших отличились Михаил Григоренко (19-я минута), Никита Нестеров (20-я), Даррен Диц (40-я) и Владислав Каменев (53-я). У победителей шайбы забросили Александр Полунин (3-я), Рушан Рафиков (6-я, 60-я), Артур Каюмов (28-я), Денис Алексеев (64-я).

ЦСКА и «Локомотив» уже обеспечили себе места в плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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