Коган отказался отвечать на вопрос по делу Валиевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не стал отвечать на вопрос по существу о допинговом деле Камилы Валиевой.

«У вас слишком много точек», — сказал Коган РИА Новости в ответ на просьбу расставить точки над i в деле Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что Валиева сможет выступать в её шоу.